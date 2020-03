Rilevato terzo caso di coronavirus

Un terzo caso di positività al tampone del coronavirus riguarda Altamura. Il test è stato fatto sabato all'ospedale "Madonna delle grazie" di Matera, nel giorno di chiusura per sanificazione del pronto soccorso dell'ospedale della Murgia.La notizia è stata data dalla task force sanitaria della Regione Basilicata che ha riferito genericamente che il caso riguarda un pugliese che ora si trova in isolamento domiciliare.Ad Altamura è subito partito il tam tam di notizie. Così si è appreso che il caso riguarda un agente di Polizia locale che da diversi giorni non era in servizio per problemi di salute. Alcuni colleghi, a titolo precauzionale, sono stati messi in quarantena.Si attendono comunicazioni ufficiali da parte del Comune. Oggi, a distanza, si è riunito il Coc (comitato operativo comunale) di protezione civile.Presso il Comando di polizia locale si sta effettuando un intervento di sanificazione di tutti gli ambienti.Il deputato Rossano Sasso è intervenuto per chiedere alla sindaca Rosa Melodia "rassicurazioni" sulle attività svolte per impedire ulteriori casi di contagio. Inoltre ha rivolto all'agente "gli auguri di pronta guarigione".Seguono aggiornamenti