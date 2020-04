Quinta vittima altamurana per il Covid-19

Una donna anziana di Altamura è morta al "Miulli", ospedale dedicato agli ammalati di Covid-19. Risultata positiva al tampone del "nuovo coronavirus", è quindi la quinta vittima altamurana. Si ricorda che in base al protocollo sanitario nazionale, se il tampone è positivo, pur in presenza di patologie pregresse, il decesso viene imputato al Covid-19 come causa di morte.La notizia circolava insistentemente già da ieri ma non era stata comunicata ufficialmente alla sindaca Rosa Melodia che per il suo quotidiano bollettino sanitario si attiene solo a informazioni provenienti dalla Asl o dalla Prefettura. Stasera la prima cittadina ha confermato il decesso della donna.Per il secondo giorno consecutivo non ci sono stati altri casi di contagio. I casi sono 46, di cui cinque persone decedute , quasi tutti anziani con la sola eccezione per il sovrintendente capo della Polizia locale Felice Lomurno.