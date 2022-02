Protesta dei Comuni italiani, luci spente per 30 minuti

Domani, in tutta Italia, l'Anci (associazione nazionale dei Comuni) presieduta dal sindaco di Bari Antonio Decaro organizza una protesta simbolica contro il rincaro dei costi energetici che avrà pesanti ripercussioni su famiglie, imprese ed enti locali, mettendo a rischio i servizi alle comunità. Anci chiede l'intervento urgente del Governo. L'incremento dei costi ricade anche sugli enti locali, con il rischio di mettere a rischio l'erogazione di servizi alla comunità. Per questo, sostiene l'Anci, "la questione va immediatamente affrontata e risolta dal Governo".La protesta simbolica consiste nello spegnimento per 30 minuti delle luce di una piazza o di un luogo pubblico. Altamura aderisce all'iniziativa. La sindaca Rosa Melodia ha comunicato che domani, alle 20, per mezz'ora verranno spente le luci di Palazzo di Città.