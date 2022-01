Prorogata ancora l'esenzione ticket per reddito

Il Dipartimento Salute della Regione ha prorogato al 31 marzo del 2022 la scadenza degli attestati provvisori di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96). Il provvedimento consentirà dunque agli utenti di beneficiare per altri tre mesi della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, rilasciati ai sensi del D.m. 11/12/2009. L'ulteriore proroga è finalizzata a ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento presso gli sportelli delle Aziende sanitarie locali.Chi non possiede più i requisiti di reddito per l'esenzione ticket è responsabile dell'uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette. Chi invece ritiene di avere diritto all'esenzione e non è presente negli elenchi del sistema Tessera sanitaria (TS) può autocertificare la propria condizione senza recarsi allo sportello ASL, grazie al servizio online del portale Puglia Salute.