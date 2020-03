Coronavirus, altri cinque casi alla Polizia locale

Aumentano i contagiati al comando di Polizia locale. Il comandante Michele Maiullari e altri quattro agenti sono risultati positivi al tampone effettuato l'altro ieri, dopo il primo caso di cui si è avuta notizia lunedì. In tutto sei sono i casi alla Polizia locale.La Asl ne ha dato comunicazione ufficiale alla sindaca Rosa Melodia che ha informato la città con un videomessaggio. La sindaca è in quarantena a casa, in attesa di fare il tampone. "Stiamo continuando comunque a lavorare", ha detto."Stiamo bene", ha aggiunto la prima cittadina.Inoltre Melodia ha ricordato a tutti di stare a casa. "Purtroppo noto che c'è molto menefreghismo. La trasmissione del contagio è molto facile e a volte non bastano i dispositivi di protezione".Seguono aggiornamenti