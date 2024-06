Pioggia e grandinata: disagi su strade e danni

Nel pomeriggio un'intensa precipitazione, di breve durata ma molto forte, con pioggia e grandine, ha provocato disagi alla circolazione stradale e danni. Alla nostra redazione sono pervenute alcune segnalazioni.Un albero è caduto sulla strada provinciale 238 Altamura Corato, come ha segnalato il volontario del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Altamura, Carlo Moramarco, che ha subito chiamato i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la viabilità tra il Km 46 e il Km 47 in direzione Corato. Inoltre è stata prestata assistenza ad altri automobilisti.Sulla strada statale 96, direzione Gravina, nel tratto vicino all'Ospedale della Murgia il manto stradale è stato ricoperto da vegetazione portata dal forte vento.Con un video, inoltre, alcuni lettori segnalano il danneggiamento della vetrata di un esercizio commerciale in via Mura Megalitiche. La vetrata si è infranta a causa dei forti fenomeni atmosferici.Seguiranno aggiornamenti nel caso di altre segnalazioni