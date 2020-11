La scuola Padre Pio piange l'ingegner Cupertino

E' in lutto la scuola media "Padre Pio" di Altamura per la morte di Giovanni Cupertino Sardone, ingegnere civile, docente di tecnologia da cinque anni. L'uomo, 65 anni, è morto ieri in tarda serata al reparto Covid dell'ospedale Miulli di Acquaviva. Questo pomeriggio al cimitero è stato dato l'ultimo saluto.In segno di lutto per la scomparsa del docente, la scuola resterà chiusa lunedì. Pertanto, sono sospese tutte le attività sia in presenza che in didattica a distanza."Il calvario del Covid in poco più di un mese ti ha portato via la vita - dice un suo caro amico Michele Micunco - dimostrando ancora una volta la sua subdola violenza. Nel momento del saluto questo pomeriggio, purtroppo da lontano, ho rivissuto frammenti di migliaia di momenti trascorsi in tanti anni di amicizia. Ora hai trovato riposo nel cimitero di Altamura in quella forma anonima che nessuno si sarebbe mai aspettato e che non possiamo accettare se non chiedendo a tutti , dico tutti, di fare la loro parte per sconfiggere questa pandemia senza se e senza ma".