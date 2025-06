La piazzetta degli atleti porta il nome di Vanni Murgese

La piazzetta degli atleti ora porta il nome di Vanni Murgese, funzionario dei Servizi demografici del Comune, scomparso prematuramente. Un luogo scelto appositamente perché Murgese amava la pallacanestro.L'altro ieri, alla presenza della famiglia, dei colleghi, della Virtus Basket e di tanti amici e cittadini, si è tenuta l'intitolazione che è stata preceduta da una partitella di basket. Durante la serata è stata anche inaugurata la panchina "Memento". La panchina, a forma di puzzle, vuole sottolineare quella che è una "tessera mancante" in un luogo che era spesso frequentato dallo stesso. A marzo, inoltre, sono stati messi a dimora tre alberi e due cespugli che sono stati donati e alimentano il verde del luogo Palpabile la commozione ma è stata soprattutto una serata festosa, per ricordare Vanni Murgese come avrebbe voluto, con giovialità e voglia di stare insieme. All'intitolazione è intervenuto il sindaco Vitantonio Petronella che ha ricordato le doti umane e professionali.