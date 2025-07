La Free Family ai campionati mondiali di hip hop

La Free Family Project di Altamura anche quest'anno partecipa a Phonenix (Usa) al World Hip Hop Dance Championship, in programma dal 26 luglio al 2 agosto. Stavolta sono due le formazioni (crews) partecipanti, "FF limitless" e "No limits" insieme alla coreografa Carmela Lomurno (Karmy Lou). L'anno scorso la squadra "No limits" si è classificata al settimo posto, miglior risultato europeo. Quest'anno l'obiettivo è fare ancora meglio, sognando traguardi importanti. La rappresentativa altamurana sarà anche portabandiera della Puglia con un'esibizione dedicata alla pizzica salentina.A pochissimi giorni dalla partenza, il sindaco Vitantonio Petronella ha ricevuto nel Palazzo di Città il gruppo di ballerini e la coreografa. Si è congratulato per la qualificazione, ottenuta nella fase nazionale, e per la passione che contraddistingue tutto il gruppo, anche nel portare avanti valori sani. E ora è d'obbligo tenere le dita incrociate, sperando in risultati ancora più importanti.