La confraternita celebra la festa di San Biagio

In festa la comunità di San Biagio con la festa per il santo protettore della gola, in programma domani. Nella piccola chiesa in via Cagnazzi, ad angolo con corso Federico II di Svevia, la confraternita accoglie la preghiera dei devoti.Per ragioni di capienza le celebrazioni si svolgono in Cattedrale dove stasera, alle ore 20, è in programma un concerto-meditazione a cura del coro "Vox Cordis", diretto da Michele Vulpio, su testi curati da don Vincenzo Lopano, parroco di Sant'Agostino.Domani, giorno della festa, messa alle 10 mentre alle 19 si terrà quella presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti, con benedizione della gola. Al termine della celebrazione, la confraternita guidata dal priore Giacomo Popolizio distribuirà il pane votivo. Poi, a conclusione del programma, i partecipanti si sposteranno in processione alla chiesa di San Biagio.