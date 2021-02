Festa di San Biagio, in tono minore ma sempre sentita

E' in tono minore ma è ugualmente sentita come sempre la festa di San Biagio, santo protettore della gola, di oggi. Per le note ragioni di precauzione e per le regole anti-Covid19, non si tiene la tradizionale processione della confraternita.Nonostante le restrizioni, la confraternita guidata dal priore Giacomo Popolizio non ha voluto rinunciare alla festa, dando la possibilità a tutti coloro che vogliono di poter partecipare.Oggi, infatti, sono state organizzate quattro messe in Cattedrale, un numero incrementato proprio per le ragioni del distanziamento. Al termine di ciascuna viene distribuito il pane votivo. L'ultima è in programma alle ore 19, presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti, che impartirà la benedizione della gola. Confermata la vestizione dei nuovi confratelli mentre il rito della traslazione della statua dalla Cattedrale alla chiesetta di San Biagio non può tenersi.