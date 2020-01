Inizia la fase organizzativa del Carnevale

Parte il conto alla rovescia per il Carnevale. Oggi, alle ore 18.00, l'amministrazione comunale incontra le associazioni, le parrocchie, cittadini e quanti sono interessati per un momento di coordinamento nella sala conferenze del Palazzo di città sugli aspetti organizzativi e sulle modalità di svolgimento dell'evento. Si vuole dare una svolta per innovare la formula.L'amministrazione comunale intende innovare la formula del Carnevale. Attualmente ricorre agli avvisi pubblici mentre c'è la possibilità di costituire un'associazione del Carnevale, cioè un soggetto a cui affidare la gestione.In attesa della concretizzazione di tale finalità, si valutano le iniziative da programmare. Quest'anno le date del Carnevale sono il 23 febbraio e il 25 (martedì grasso). L'anno scorso il luogo di raduno e partenza venne fissato in piazza Aldo Moro e la conclusione del tragitto in piazza Santa Teresa . Percorso che molto probabilmente verrà ripetuto.