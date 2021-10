Inchiesta sui furbetti del vaccino, nulla di fatto

La Procura di Bari ha chiesto l'archiviazione per 48 persone nell'indagine sui cosiddetti "furbetti" del vaccino. Un'attività di accertamento che ha fatto molto clamore ma si conclude con l'infondatezza delle ipotesi di reato di falso e truffa aggravata al sistema sanitario nazionale. Tra gli indagati c'erano anche segretari e collaboratori di alcuni studi medici di Altamura.L'indagine era partita dalla raccolta degli elenchi di persone che sono state vaccinate a gennaio quando la somministrazione era riservata solo al personale medico e sanitario e agli anziani delle case di riposo (residenze sanitarie assistite). Erano emersi altri nomi, tra cui imprenditori, dipendenti di Aqp e appunto collaboratori e paramedici di studi professionali privati. Gli indagati, interrogati a Bari con l'assistenza dei rispettivi legali, hanno negato le accuse sostenendo che erano stati convocati dalla Asl, sulla base di circolari della Regione.Nella richiesta di archiviazione, infatti, emerge che non c'è stato dolo da parte degli indagati perché erano appunto stati chiamati dall'azienda sanitaria per la somministrazione del vaccino.