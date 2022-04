Accuse di forti speculazioni sui prezzi delle mascherine in piena emergenza

Per l'impennata dei prezzi delle mascherine, che non si trovavano nel periodo più difficile dell'emergenza Covid-19 proprio all'inizio della pandemia, per cinque imprenditori che rappresentano aziende di servizi ospedalieri la Procura di Bari ha chiesto il processo.A vario titolo sono accusati di forniture alla Asl di Bari e altre aziende sanitarie, con contratti per centinaia di migliaia di mascherine Ffp2 e Ffp3, con rincari dal 41 al 4.100%. I reati, a vario titolo contestati, sono tentata truffa aggravata e frode in pubbliche forniture.L'udienza preliminare inizierà il 20 maggio. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di finanza che contesta aumenti di prezzo sempre più crescenti nella filiera commerciale, arrivando addirittura al prezzo di 20 euro per una mascherina.Le aziende coinvolte hanno sedi legali a Milano e Bari.