Giovani e lavoro, formazione in edilizia

toccare con mano materiali innovativi;

visionare le attrezzature di lavoro per comprenderne al meglio l'utilizzo sicuro;

provare attraverso efficaci simulatori la movimentazione dei mezzi in laboratorio;

conoscere da vicino cantieri operativi sul territorio.

Dopo Bari, fa tappa ad Altamura la presentazione del progetto firmato Formedil Bari relativo all'attività di formazione 2023 nell'ambito dei programmi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), che si sviluppa in quattro Comuni del territorio: Bari, Altamura, Barletta e Castellana Grotte. Il progetto, che vedrà la partecipazione di centinaia di studenti, sarà presentato venerdì 3 febbraio, alle ore 10:30, nell'auditorium dell'Istituto Nervi Galilei ad Altamura.Interverranno: Vitantonio Petronella Dirigente Scolastico Istituto Nervi Galilei; Silvano Penna Direttore Formedil-Bari; Angelo Addante Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati Bari; Marco Locurcio, docente Dipartimento Ingegneria Civile Politecnico di Bari; Salvatore Matarrese Presidente Formedil-Bari; Luigi Sideri Vice Presidente Formedil-Bari; Stefano Macale, Direttore Formedil Nazionale ente unico formazione e sicurezza.Tra gli obiettivi del progetto: coinvolgere e sensibilizzare i giovani sull'importanza e le prospettive offerte dal settore edile, sulle sue evoluzioni in corso, mediante processi di digitalizzazione, nuovi materiali e tecnologie all'avanguardia che rappresentano già la realtà lavorativa, al fine di far crescere l'interesse per il settore e ricreare l'appeal in calo, soprattutto nei giovani, a causa dei vecchi retaggi del passato che continuano a dipingere l'edilizia come settore 'sporco', dal basso profilo e senza futuro.L'opportunità si rivolge alle classi del triennio degli Istituti Tecnici per Geometri dei plessi scolastici dei comuni coinvolti con un interessante percorso costituito da moduli teorico - pratici utili a: