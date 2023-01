Giorno della memoria, riflessioni nelle scuole

Oggi, per il Giorno (o giornata) della memoria, nelle scuole di Altamura sono programmati incontri e altri appuntamenti per riflettere e approfondire pagine di storia legate all'Olocausto.Con legge del 2000 è stato istituito il "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti». La legge, all'articolo 1, recita: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati». L'articolo 2: «In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione».Lungo l'elenco di iniziative che si tengono nelle scuole di ogni ordine e grado di Altamura e che non si limitano solo a questa giornata, ma l'hanno preceduta e ne seguiranno anche nei prossimi giorni. Gruppi di studenti di alcune scuole stanno anche partecipando ai viaggi della memoria, nei campi di concentramento nazisti, il più famigerato era Auschwitz.- La Pro Loco di Altamura, insieme all'Istituto professionale "Denora-Lorusso", oggi nella propria sede in piazza Repubblica 10, alle ore 18.30, organizza un incontro che vede i ragazzi protagonisti di riflessioni e di letture. La scuola - con i suoi alunni e con l'impegno di dirigenti e insegnanti - è la principale protagonista nel trasferimento della memoria storica alle nuove generazioni, affinché facciano tesoro di quello che è stato l'Olocausto per costruire una barriera di pace sempre e comunque.Il 2 febbraio (ore 18.30) alla Pro Loco, dando seguito ai giorni della memoria, a cura di Saverio Alfarano, saranno presentati documenti secretati per oltre trent'anni, dal titolo "Attacco al porto di Bari, 2 Dicembre 1943".