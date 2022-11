Giornata del diabete, il Palazzo di città in blu

Illuminazione simbolica per la campagna di sensibilizzazione

Il Palazzo di Città è stato illuminato di blu in adesione alla Giornata mondiale del diabete, istituita dall'ONU nel 2006 e promossa dalla International Diabetes Federation e dall'Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica. La Giornata mondiale del diabete è un grande evento di sensibilizzazione e informazione su una patologia molto diffusa a livello globale. In Italia si stima che siano oltre 3 milioni le persone malate e molte altre ne soffrono senza saperlo."Confermando la sua sensibilità ai temi di carattere sociale, l'Amministrazione Comunale ha fatto proprie le istanze provenienti dalle Associazioni che si occupano di sensibilizzare sul tema e di altre realtà associative locali ed ha disposto l'illuminazione del Palazzo di Città", si legge in una breve nota di Palazzo di Città.