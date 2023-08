17 foto Gelateria Cenzino orgoglio di Altamura con due coni del Gambero rosso

Gelato, amore... e fantasia. Parafrasando il titolo di un celebre film italiano e aggiungendo un'altra parola, che è "famiglia", ecco venir fuori il "ritratto" della Gelateria Cenzino, storico bar e gelateria di Altamura. Fondata nel 1965 da Vincenzo Parziale (Cenzino) e oggi gestita dal figlio Alfonso che, a sua volta, è affiancato dalla moglie Lucia e dai due figli Domenico e Vincenzo.Un'attività che attraversa tre generazioni, sempre condotta con la passione di chi ama il proprio lavoro e ambisce a essere sempre all'altezza delle aspettative dei consumatori. A coronamento di tutto questo, per Gelateria Cenzino è arrivato un prestigioso riconoscimento: "Il Gambero rosso" l'ha inserito nella sua pubblicazione "Gelaterie d'Italia", in cui recensisce e segnala le migliori d'Italia, assegnando ben due coni su una scala di valutazione che va da uno a tre._Leggiamo insieme la recensione de "Il gambero rosso" nella guida "Gelaterie d'Italia 2023":Solida insegna cittadina molto gettonata appena fuori dal centro, in attività dal 1965. Oggi è Alfonso Parziale al timone, figlio del fondatore Vincenzo chiamato da tutti Cenzino (di qui il nome della gelateria), e si fa avanti la terza generazione on i figli di Alfonso, Domenico e Vincenzo, mentre la moglie di Alfonso è un solido riferimento e il motore ell'azienda.Fin dagli esordi la produzione - che allora come oggi è artigianale al 100% basato solo su materie prime genuine - ha puntato su chi è intollerante al lattosio e al glutine, ottenendo la certificazione AIC.I gusti disponibili al banco sono circa una trentina secondo stagionalità ed estro, si va dalla cheesecake alla millefoglie, dai croccantini al rum al cannolo siciliano, dal pistacchio di Bronte "vero" al Foresta nera, solo per fare qualche esempio.E poi zuccotti, spumoni, semifreddi, tronchetti gelato e un acclamatissimo tortino al cioccolato dal momento che il locale, piccolo ma molto curato, offre anche un buon comparto caffetteria e pasticceria._Una bella emozione, come quella che Alfonso vuole ricreare con il gelato che con vario assortimento di gusti porge a chi è dall'altra parte del bancone. "Quando si riceve un giudizio così lusinghiero - spiega Alfonso Parziale - è indubbiamente una grande soddisfazione perché significa che viene colto tutto il senso del lavoro che si fa per offrire qualità, attraverso la selezione di materie prime genuine"."Nei colori e nei gusti del nostro banco frigo - aggiunge Lucia - c'è il frutto di un lavoro attento a scegliere prodotti di qualità perché i nostri consumatori possano avere ogni giorno qualcosa di diverso che vada incontro al proprio palato e allo stile di vita perché il piacere oggi è la giusta combinazione di sapore e salute". E, a tal proposito, Gelateria Cenzino ha aggiunto da poco il pistacchio di Stigliano e il latte di capra (per basso contenuto di lattosio) nella sua "officina" del gelato."I due coni rappresentano certamente un orgoglio per tutti noi - dicono i figli Domenico e Vincenzo - e al contempo come una dichiarazione d'amore dedichiamo questo riconoscimento alla nostra città di Altamura che oggi con fierezza può essere annoverata in una guida prestigiosa. Per noi è un incoraggiamento a confermarci e proseguire il cammino iniziato quasi 60 anni fa da nostro nonno.Vieni a trovarci in viale Martiri 79 - AltamuraResta aggiornato sulle nostre novità con la pagina Instagram di Gelateria Cenzino