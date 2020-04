Furti nelle campagne della Murgia

Guardia alta nelle campagne e negli allevamenti contro i predoni. In generale i dati sui reati contro il patrimonio sono precipitati per l'emergenza sanitaria che non consente alcun tipo di spostamento, se non strettamente necessario. Ma nelle aree agricole, più vaste e inevitabilmente meno controllate, suona qualche campanello di allarme. L'altra notte in un'azienda di Gravina sono spariti alcuni mezzi di lavoro.Nell'area murgiana, dopo alcuni casi registrati a Poggiorsini a febbraio, l'altra notte in un'azienda di Gravina sono stati rubati due trattori e un camion che erano fermi in un'area all'aperto, sempre nel perimetro dell'attività. E' stata presentata denuncia ai carabinieri che stanno effettuando le indagini del caso. Ci sono notizie pure di furti in altre aziende agricole del territorio murgiano.Per questo la Confagricoltura Bari-Bat e la Copagri Puglia segnalano al prefetto di Bari, Antonella Bellomo, la necessità di maggiori controlli. Le segnalazioni di furti non riguardano solo l'area murgiana, pure altri territori della provincia.