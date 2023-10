Furti di cerchi e pneumatici di auto, scoperta una banda foggiana

Negli scorsi mesi ad Altamura e in altri Comuni si sono registrati episodi di furti di cerchi e pneumatici di auto. I veicoli venivano lasciati su dei blocchetti. I furti di auto sono un fenomeno frequente e ricorrente, durante tutto l'anno, e questo ulteriore fenomeno stava creando preoccupazione con risvolti negativi sulla percezione della sicurezza.Stessi casi sono accaduti a Matera a giugno. La Polizia di Stato ha effettuato un'indagine che ha portato a scoprire una banda di almeno 4 persone e di arrestare uno dei presunti responsabili, un 32enne residente a Cerignola, che è finito agli arresti domiciliari per gravi indizi di colpevolezza sui furti aggravati dei cerchi, completi di pneumatici, avvenuti a Matera, su 6 autovetture parcheggiate per strada. Sono state prese di mira autovetture di gamma medio alta, i furti sono stati caratterizzati dallo stesso modus operandi: le autovetture, a cui sono stati asportati i cerchi in pochissimi minuti, venivano adagiate su blocchetti in legno, con precisione millimetrica, senza causare danni al telaio.L'attività d'indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Matera, attraverso l'analisi dei dati registrati dai sistemi di lettura targhe, dei tabulati telefonici e telematici, nonché con la visione delle immagini riprese dalle telecamere cittadine, ha consentito di individuare il 32enne, peraltro già noto per fatti analoghi. Le emergenze investigative sono state confermate, altresì, dal rilevamento di un'impronta palmare sul parafango anteriore di una delle autovetture, effettuato dalla polizia scientifica. Secondo l'indagine, la banda arrivava nelle città in cui colpire, usando delle auto prese a noleggio.E' possibile che sia la stessa banda che abbia agito anche ad Altamura e in altri Comuni? Non è da escludere ma a questa domanda possono rispondere le altre indagini avviate dalle forze dell'ordine.