Falchetto incastrato tra tubi del gas, liberato dai vigili del fuoco

Un giovane falco grillaio incastrato tra i tubi del gas. Impossibilitato a riprendere il volo. Sarebbe stata un'agonia lenta e già da ore il falchetto era in quella "gabbia". Ma l'interessamento di un cittadino e l'intervento dei vigili del fuoco di Altamura ha consentito di liberare e salvare il volatile.Il fatto è avvenuto in una palazzina nei pressi di via Caprera ad Altamura. Il cittadino si è accorto della situazione e ha chiamato i vigili del fuoco. "Sono intervenuti in poco tempo - racconta alla nostra redazione - e hanno liberato con delicatezza e professionalità il falco rimasto incastrato e in serio pericolo di vita. Un encomio a questi bravi e preparati professionisti sempre al servizio della collettività". Tutto è stato anche documentato, con fotografie, per dare testimonianza dell'intervento che ha salvato un giovane falco grillaio.Tra l'altro, questo è un periodo in cui i cittadini sono chiamati a fare attenzione per aiutare i pulli che cadono dai nidi durante l'involo. Come sempre, in questi casi bisogna contattare il comando di Polizia locale e la Lipu; quest'ultima se ne prende cura.