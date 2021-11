Elisabetta Aiello alla guida di Murgia Sviluppo

Avvicendamento nel ruolo di amministratore unico della società Murgia sviluppo, ente strumentale che gestisce lo sportello unico per le attività produttive (Suap) in convenzione con 15 Comuni della provincia di Bari. Dopo due mandati triennali, termina l'esperienza di Claudio Amato. Alla guida di Murgia Sviluppo da alcuni giorni si è insediata Elisabetta Aiello, avvocato di Altamura.Aiello è stata nominata il 21 ottobre dall'assemblea dei sindaci di Murgia Sviluppo. Resterà in carica per tre anni, comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.Nominato all'unanimità anche il collegio sindacale: presidente Sebastiano Cosentina; sindaci effettivi Adelina Di Pietro e Donato Madaro; sindaci supplenti Graziella Nuzzo e Filippo Tricarico.