Edicola sacra divelta da un tir, multato il responsabile

Una manovra improbabile con un tir in un punto in cui è vietato ai mezzi pesanti il transito. E il guaio è fatto. E' stata completamente divelta l'edicola sacra della Madonna del Buoncammino, posizionata su un marciapiede in via vecchia Buoncammino. L'edicola sacra è stata distrutta. La statuetta della protettrice di Altamura è rimasta integra.L'autotrasportatore è stato multato dal comando di Polizia locale. E ora rischia anche di dover pagare i danni e le opere necessarie al ripristino dei luoghi.Cronaca di un danneggiamento annunciato, si potrebbe dire. Il divieto di transito dei mezzi pesanti viene regolarmente eluso. Per evitare le attese al semaforo in via Bari, è abitudine consolidata percorrere qualche centinaio di metri della stradina, molto stretta, per collegarsi con via vecchia Buoncammino da cui deviare per la bretella (via Michele Fenice Chironna) che a sua volta conduce in via Corato e in viale Padre Pio.Per i residenti è un film visto centinaia di volte e tante sono state le segnalazioni. Così come varie volte è stato necessario riparare i cordoli del marciapiede, danneggiati dai veicoli, come varie volte segnalato anche sul nostro portale