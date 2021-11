E' morto l'imprenditore Carlo Columella

Questo pomeriggio all'età di 77 anni è morto l'imprenditore Carlo Columella. Il suo nome è legato all'attività d'impresa svolta per lungo tempo con la Tradeco, società da lui fondata negli anni '80, operante nella gestione della discarica "Le Lamie" di Altamura, nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nei servizi di igiene urbana in vari Comuni d'Italia.In breve tempo la notizia si è diffusa ad Altamura, considerando la grande notorietà dell'imprenditore che per decenni ha avuto un ruolo molto rilevante, non solo economico, sulla scena cittadina. Dopo aver affidato la guida della società ai figli, da molti anni non era più al centro dell'attenzione.Secondo le notizie apprese da Altamuralife, Columella è morto all'ospedale "Miulli" di Acquaviva per una patologia polmonare che si è aggravata negli ultimi giorni.(notizia in aggiornamento)Foto Altamuralife