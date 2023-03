"Donne in" celebra i 30 anni di attività

Oggi, alle ore 18, con il convegno dal titolo "Trent'anni di presenza nel territorio con lo sguardo rivolto alla condizione femminile", presso la sala Villa Belvedere, l'associazione "Donne in..." celebra una lunga parentesi di impegno, iniziata il 7 marzo del 1992. Anni intensi raccontati, dopo il saluto della presidente Teresa Carretta, dalla socia ideatrice e fondatrice Maria Romano, dalla prima presidente Rosa Melodia (ex sindaca) e da Agnese Moro, più volte invitata ad Altamura dall'associazione.L'Associazione Donne in… nasce il 7 marzo 1992 da un'idea di Maria Romano e Vittoria Tafuno che, spinte dalla necessità di una comunicazione-relazione tra donne e di far sentire la presenza delle donne nel territorio, riescono a coinvolgere Lucia Cappiello, Teresa Clemente, Marilena Digioia, Lucia Indrio, Milena Squicciarini, Arcangela Vicenti e, dopo aver preso in esame gli Statuti di alcune associazioni femminili, rivolgono l'attenzione all'Associazione Donne in… di Milano.Fatta questa scelta ci si occupa di organizzare e di coinvolgere in questa idea altre donne, di diversa estrazione sociale, politica, religiosa, culturale, creando una trasversalità ed una eterogeneità che vede tra le socie la docente universitaria, la dirigente, l'imprenditrice, l'impiegata, l'insegnante, la casalinga.Prerogativa, ma anche vanto, pertanto, è quello di essere un'associazione pluralista in cui convivere e completarsi nella diversità di cultura, professione, credo religioso e politico. E' questo l'aspetto maggiormente apprezzato/l'elemento qualificante, perché non etichetta, non qualifica e aiuta a crescere in uno scambio di idee e di interessi e fa dell'associazione un luogo di incontro, di cultura, di solidarietà, che ci si sforza di tenere in vita per esserci....La parola esserci spiega meglio di ogni altra il significato di quell'in ... da non intendere, certamente, nell'accezione snob. Esserci, per l'Associazione Donne in…, significa essere dentro le cose, dentro i problemi, dentro le fatiche, dentro le ansie, ma anche dentro i dolori delle donne, dentro le gioie, dentro le speranze.L'Associazione è cresciuta nell'impegno culturale e sociale, grazie alla attenzione di molte socie a valorizzare la cultura, a valorizzarci nella cultura, e se al femminile, ancora meglio Attingere le migliori risorse dalla realtà del territorio, dar voce e valorizzare i talenti femminili in ombra nella nostra città, è stata una grande conquista, nella cui realizzazione si sono impegnate socie quali Teresa Spinelli, Bianca Tragni, Teresa Clemente, Vanda Castellano.Sono state capaci di proporre idee e stabilire il trait d'union tra l'idea e la concretizzazione della stessa da parte dell'Associazione che se ne è assunta gli oneri organizzativi e finanziari. La loro presenza ha permesso un prezioso collegamento con le scuole e ha offerto ai giovani la possibilità di esprimersi.Le tematiche affrontate spaziano dalla Condizione femminile alla Salute, alla Politica, alla Non Violenza, alla Religione, alla Storia, alla Letteratura, al Cinema, all'Impegno solidale e pacifista, alla difesa e valorizzazione del Territorio, alla Tradizione, alla Creatività, ai Viaggi., all'Incontro con donne di altre culture e con Donne speciali, Elisa Springher, Rita Borsellino, Tina Anselmi, Agnese Moro, Gemma Calabresi, Benedetta Tobagi, le donne bosniache.