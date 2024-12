Deposito nucleare: concesso più tempo ai Comuni

Su impulso del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, passa da trenta a sessanta giorni il tempo a disposizione dei comuni interessati per inviare osservazioni sulla Carta Nazionale delle Aree Idonee a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi incluso in un parco tecnologico, oggetto di Valutazione Ambientale Strategica. Il termine sarebbe scaduto il 26 dicembre e verrà dunque posticipato di trenta giorni, per favorire la piena partecipazione delle amministrazioni alla procedura.Con questo atto, il ministro Pichetto ha inteso dare seguito all'ordine del giorno approvato in sede di conversione del Dl Ambiente n°153 del 2024, a prima firma Federico Fornaro, nel quale si chiede questa estensione "al fine di consentire un coinvolgimento, un dialogo e una valutazione migliori da parte delle autonomie locali".In Puglia sono tre i Comuni interessati: Altamura (con due siti che ricadono in territorio di Altamura e di Matera), Gravina (un sito) e Laterza (con due siti che ricadono in territorio di Laterza e di Matera).