Covid, lieve aumento in terra di Bari

Lieve crescita del numero di casi che porta ad un aumento di un punto percentuale rispetto alla settimana precedente del tasso di positività per 100mila abitanti. Rispetto ai sette giorni precedenti, infatti, il tasso di positività dal 9 al 15 agosto si è attestato al 29%, contro il 28% del periodo dal 2 al 8 agosto ed il 27% della settimana prima. Insomma, uno scostamento lieve e tutto sommato non significativo che non preoccupa più di tanto gli addetti dell'Asl, impegnati sul fronte vaccinale a intensificare il numero delle persone immunizzate.Nei 41 comuni del territorio barese sono finora state somministrate oltre 1 milione e 700mila dosi (1.712.629). Una campagna vaccinale che continua a ritmi serrati e che ha portato finora ad aver completato l'intero ciclo vaccinale sul 70% della popolazione, con l'83% dei cittadini in età vaccinabile, da 12 anni in poi, con almeno una dose.Dall'azienda sanitaria nonostante i significativi progressi della campagna vaccinale invitano comunque la popolazione a mettere in atto comportamenti consoni alla situazione, osservando le regole per evitare il propagarsi dei contagi.