Coronavirus: s'interrompe la discesa e risalgono i casi

27 nuovi casi positivi

31 nuovi guariti/negativizzati

4355 casi positivi totali

3858 guariti/negativizzati totali

497 attuali casi positivi

63 nuovi positivi

40 nuovi guariti/negativizzati

4418 positivi totali

3898 guariti/negativizzati totali

520 casi all'attivo

S'interrompe la discesa dei casi di contagio di Sars Cov2 ad Altamura. Nell'aggiornamento di oggi del bollettino sanitario si segnala un aumento dei contagi, per ora lieve, ma la situazione desta attenzione. Soprattutto alla luce dell'andamento nazionale e di quello regionale.Dati al 25 febbraioDati al 28 febbraioNella seconda ondata di contagi i deceduti risultano 60.Ieri si è tenuta una riunione del Coc (Centro operativo comunale) per fare il punto della situazione, in considerazione di "un incremento significativo in alcuni Comuni limitrofi"."Ho proposto una serie di azioni preventive di contenimento - afferma la sindaca Rosa Melodia - vista la necessità, in primo luogo, di limitare gli assembramenti. Certamente, è importante coordinarsi con i provvedimenti nazionali e quindi con il prossimo Dpcm. Rinnovo comunque il mio quotidiano invito alla responsabilità. Tutto dipende dai nostri comportamenti".Il nuovo Dpcm sarà firmato dal presidente Mario Draghi e andrà in vigore dal 6 marzo.