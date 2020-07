Coronavirus: registrato un caso positivo

Un nuovo caso di contagio da coronavirus è stato rilevato in provincia di Bari nei test effettuati ieri e riguarda un uomo residente ad Altamura. Stando alle prime informazioni si tratta di un uomo che per lavoro si sposta sempre fuori città. La Asl ha avviato la mappatura dei contatti stretti, in particolar modo i familiari.L'uomo sta bene. E' a casa, con i sintomi della malattia. Deve restare in isolamento obbligatorio.