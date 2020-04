Coronavirus: otto nuovi casi ad Altamura

Altri otto casi di contagio da Covid-19 sono stati rilevati ad Altamura. Si tratta di tamponi effettuati nell'arco degli ultimi tre giorni. Gli esiti sono stati comunicati oggi dagli uffici del dipartimento di prevenzione della Asl di Bari alla sindaca Rosa Melodia che ne ha dato notizia in un video messaggio.Non ci sarebbero nuovi focolai. Nella maggior parte, i casi rientrano in alcune "cerchie" familiari, vale a dire negli stessi nuclei. Un caso riguarda un operaio che ha contratto il contagio in un'azienda non altamurana.Il totale dei casi sale a 59 di cui sei guariti (numero che è destinato ad aumentare nei prossimi giorni in base alle condizioni cliniche di alcune persone ricoverate) e cinque persone decedute. I casi "attualmente positivi" sono 48, in prevalenza in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate sono sedici. Numeri che, ovviamente, cambiano giorno per giorno sia per l'elevata contagiosità del Covid-19 sia per le guarigioni che volta per volta vengono comunicate.Per quanto riguarda i tamponi, la capacità della Puglia di "processare" i tamponi è aumentata nel periodo recente. Inoltre il consigliere regionale Enzo Colonna ha reso noto che "da una decina di giorni, una delle due squadre, con relativo mezzo, impegnate nell'area di competenza della Asl di Bari nell'effettuazione dei tamponi presso i domicili di pazienti sintomatici e di persone a rischio contagio è presente nel nostro territorio con due appuntamenti fissi settimanali (sabato e mercoledì). Questo - aggiunge - sta consentendo un ancor più tempestivo intervento e soprattutto una ancor più efficace programmazione dei tamponi da parte dell'Ufficio Igiene di Altamura, che sta facendo un grande lavoro da settimane."Spero - aggiunge - che presto, con l'individuazione di altre due squadre e relativi mezzi da parte della Asl, si possa arrivare anche ad una postazione semi-mobile in piazza De Napoli, con possibilità di effettuare tamponi in modalità drive-in, cioè il tampone viene effettuato con il paziente che arriva in auto e non scende dall'auto".