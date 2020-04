Coronavirus: le guarigioni salgono a cinque

Sale a cinque il numero di guarigioni da Covid-19 ad Altamura. Cinque persone tornate a casa e ormai fuori dall'incubo dopo il doppio tampone negativo che è richiesto dal protocollo sanitario. Le persone guarite erano quasi tutte ricoverate all'ospedale "Miulli" di Acquaviva. Tra loro anche un agente di Polizia locale.Ad Altamura i casi "attualmente positivi" sono ancora 40: di questi 17 sono in ricovero ospedaliero e 23 sono in isolamento obbligatorio domiciliare.In tutto i casi di contagio ad Altamura sono stati 50, un dato in cui sono comprese pure le cinque persone decedute e le cinque guarite.