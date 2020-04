Coronavirus: altri due casi, ancora in "ambito familiare"

Altri due casi di positività al "nuovo coronavirus" sono stati registrati per cittadini residenti ad Altamura. La comunicazione è stata data dagli uffici di igiene e sanità pubblica della Asl alla sindaca Rosa Melodia e quindi diffusa dalla prima cittadina con un video messaggio.Da quanto si è appreso, si tratta di casi avvenuti in "ambito familiare". Quindi persone venute a contatto con persone positive e pertanto già in isolamento domiciliare da giorni, prima del tampone. E' questa la casistica da cui si stanno sviluppando i nuovi casi di Altamura: il virus viene contratto in ambiti ristretti. Pertanto, al momento, non risultano nuovi focolai.I casi "attualmente positivi" sono 39 di cui tredici in ricovero ospedaliero mentre gli altri sono in isolamento a casa, prevalentemente in buone condizioni. Ad Altamura, inoltre, si sono registrati cinque decessi e sedici guarigioni. Quindi il totale dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a sessanta.