Coronavirus, altri due casi ad Altamura

Altri due casi di positività al Covid19 si registrano ad Altamura. Si tratta di una coppia di coniugi. Lo comunica la sindaca Rosa Melodia in un video messaggio ai cittadini. A seguito di alcuni sintomi, è stato effettuato il tampone e dopo il processamento del test l'esito è stato positivo. La coppia è a casa, in quarantena obbligatoria, sotto sorveglianza sanitaria.In questo modo sale a 48 il totale dei casi di contagio ad Altamura, tra cui cinque decessi . Viene ribadito, come sempre, l'invito a restare a casa se non è strettamente necessario uscire.Per quanto riguarda la situazione altamurana, dopo che sono stati circoscritti i "focolai" dell'ospedale della Murgia e del comando di Polizia locale, i casi registrati negli ultimi tempi riguardano situazioni di "familiarità" in cui persone contagiate hanno trasmesso il virus a persone della propria cerchia familiare o di contatti stretti.