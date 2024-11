Celebrata la giornata delle forze armate

Questa mattina l'Amministrazione comunale ha celebrato la Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.Insieme ai comandanti delle forze armate e di polizia e alle associazioni dei bersaglieri e dei carabinieri, è stato reso omaggio ai caduti e ai dispersi delle guerre mondiali nell'atrio del Municipio, al monumento dei martiri del 1799 in piazza Duomo e al monumento ai caduti della Grande guerra in piazza Zanardelli. Nel momento conclusivo il sindaco Vitantonio Petronella ha rivolto il suo ringraziamento agli uomini e alle donne che sono impegnate sui teatri di guerra e nello sforzo di pace. Per il sindaco, inoltre, "questa giornata non è soltanto un momento celebrativo ma deve rappresentare anche uno sguardo verso il futuro e ciascuno deve offrire il proprio contributo per la cooperazione e per la crescita collettiva".Hanno partecipato i comandanti del 7° Reggimento Bersaglieri, colonnello Vito Gargiulo, della Compagnia dei Carabinieri, maggiore Leonardo Bochiccio, della Compagnia della Guardia di Finanza, capitano Caterina Sibillo, e della Polizia locale, dottoressa Maria Paola Stefanelli.