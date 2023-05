Barilla apre al pubblico il mulino di Altamura

2

, il cui formato "Spaghetti" si è aggiudicato il primo posto nelle classifiche stilate da Altroconsumo e Il Salvagente, due associazioni a tutela dei consumatori.Quello di Altamura è un mondo composto da(nel mulino pugliese),),), nonché dall'E per raccontare questo, insieme alla qualità del processo produttivo della pasta e l'arte molitoria del Gruppo,. Durante la giornata sarà possibile visitare il Mulino e partecipare al "Pasta Party"."Siamo davvero entusiasti di aprire le porte di casa nostra alla comunità pugliese. Per noi si tratta di un'importante occasione per farci conoscere e far conoscere alle persone una fase della lavorazione della pasta Barilla che forse, a volte, viene data per scontata", ha dichiarato. "Con questo appuntamento vogliamo rendere omaggio all'affascinante processo di macinazione del grano duro e alla sua trasformazione in semola, destinata poi al prodotto simbolo di Barilla e del Made in Italy… la pasta. Ci auguriamo di trasferire ai nostri ospiti l'amore, la passione e la gioia che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro e che contiamo di portare nelle tavole dei nostri consumatori, attraverso il buon cibo che produciamo"., oltre a quello di Altamura vi sono quelli di Castelpiano (Ancona), Ferrara e Parma., ossia producono la semola che poi destinano solo ed esclusivamente ai prodotti Barilla. Nei mulini avviene uno dei passaggi più importanti della trasformazione del frumento in sfarinati: la macinazione. Si tratta di un procedimento umile e allo stesso tempo nobile, che affonda le proprie radici nel passato ma che nel tempo ha saputo rinnovarsi per offrire una sempre maggior qualità ed efficienza. Ad esempio,, per una lavorazione del chicco più efficiente e qualitativa.qui i controlli di qualità vengono effettuati con impianti all'avanguardia, come leda avviare in macinazione e l'(Programmable Logic Controller) che consente di migliorare costantemente le performance dell'impianto. La qualità dei prodotti e la sicurezza delle persone che li consumano, sono requisiti indispensabili per Barilla: il Gruppo, infatti, ogni anno effettua oltre 4milioni di analisi su qualità e sicurezza alimentare dei propri prodotti, oltre 650.000 sulle materie prime e sugli imballi e circa 2.500 sui principali rischi emergenti nel settore alimentare.Quello di Altamura è un mulino che unisce tradizione e innovazione: l'arte del saper fare si sposa con l'avanguardia, per dare vita ad una materia prima di qualità., dove dal 2020 è iniziato un nuovo ricambio generazionale con l'inserimento di, proveniente dalle scuole tecniche della provincia. Ogni giorno, con passione e professionalità, il team si occupa di produrre semola di qualità, facendo attenzione alla sicurezza sul lavoro,, e al benessere dell'ambiente, ad Altamura, infatti,(equivalenti ad una riduzione di circa 1.100 ton di COemessa).Non solo, negli anni sono state conseguite lesecondo lo standard FSSC 22000 (accreditata da LRQA), e quelle di(secondo lo standard ISO 45001),(ISO 14001) e di(ISO 50001), tutte certificate da DNV e sottoposte ad Audit di verifica annuali.