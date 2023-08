Auto danneggiata vicino ad un cantiere

Un'auto è stata danneggiata questa mattina, in viale Regina Margherita, di fronte al vecchio ospedale - oggi presidio territoriale di assistenza. L'immagine è eloquente. L'auto era in sosta a ridosso di una recinzione che delimita un cantiere per lavori edili di demolizione. Per cause da accertare, materiali edili e pannelli sono caduti sull'automezzo.Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.Nessuna persona è stata coinvolta, solo danni materiali.