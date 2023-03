Antica fornace scoperta durante uno scavo

Un'antica fornace è stata scoperta durante i lavori di scavo per la fibra ottica di FiberCOP, effettuati in una strada nelle vicinanze delle Mura Megalitiche. Il rinvenimento è stato comunicato dalla società di archeologia Fabers di Matera. Sono stati "individuati livelli archeologici riferibili ad una fornace, probabilmente databile tra il IV e III sec. a.C. (la datazione è ancora da confermare)", viene riferito.Il ritrovamento, definito "importante", è stato effettuato durante la sorveglianza archeologica di cantiere, dall'archeologo Marco Bileddo della Fabers di Matera. Subito è partita la comunicazione alla Soprintendenza e si è tenuto ieri un incontro tra la funzionaria del Ministero della Cultura Ebe Chiara Princigalli, i responsabili di Fabers Srl e i tecnici del Comune. Si è deciso di "procedere con uno scavo archeologico stratigrafico al fine di riportare alla luce la struttura della fornace nella sua interezza", ha reso noto ancora la società materana. "Si tratta di un'occasione fondamentale per ricostruire un tassello importante nella comprensione della struttura urbanistica dell'Altamura antica poiché i resti della fornace si trovano non solo a ridosso delle Mura megalitiche, ma anche in un'area dove stono state individuate in passato alcune tombe".