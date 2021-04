Altamurana morta al Miulli per un malore, lavorava nell'ospedale

E' morta per un malore improvviso, ma ancora da capire il perché, una donna di Altamura che lavorava da pochi mesi come tecnico di laboratorio all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Ieri pomeriggio, mentre era in servizio, si è accasciata al suolo all'improvviso, priva di sensi, sotto gli occhi dei colleghi. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per salvarla.Aveva 33 anni. Sull'accaduto sono in corso accertamenti ed è stata informata l'autorità giudiziaria. Sarà molto probabilmente l'autopsia a fare luce sulla causa della morte.Una notizia che rattrista la città.Seguono accertamenti