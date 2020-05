Altamura start up, ammesse dieci domande

Altamura Start Up Determina dirigenziale di ammissione delle domande

Sono dieci le domande ammesse dagli uffici comunali, per un totale di 50.000 euro, per il programma "Altamura start up" con cui viene sostenuta la creazione di nuove imprese nel centro storico e nelle aree limitrofe.Sostegno alle start up, alla creatività dei giovani imprenditori e rilancio del centro storico di Altamura: questi gli obiettivi del programma, finanziato con 70.000 euro. Ciò significa che sono ancora disponibili 20.000 euro e i termini saranno riaperti per raccogliere eventuali altre candidature.La misura consiste nel sostegno con un contributo a fondo perduto di 5000 euro per nuove attività, con sede fissa, in quattro settori (artigianato; commercio al dettaglio di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; servizi al cittadino e alle imprese in genere e attività di agenzia di affari).Il contributo viene assegnato per le spese di investimento ammissibili (conto investimenti) e/o sulle spese di gestione ammissibili (conto esercizio). Le imprese ammesse a contributo saranno destinatarie di azioni formative, di tutoraggio e accompagnamento.