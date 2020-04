Altamura, secondo paziente guarito dal coronavirus

Seconda guarigione ad Altamura dal Covid-19. Lo ha comunicato la sindaca Rosa Melodia nel consueto messaggio serale di aggiornamento della situazione. In entrambi i casi si tratta di pazienti ricoverati al "Miulli" di Acquaviva.La prima cittadina ha comunicato, inoltre, un ulteriore caso di contagio, per un. Nel dato sono compresi pure i cinque decessi e i due guariti , quindi. L'ultimo caso è avvenuto "in ambito sanitario" (non si tratta dell'ospedale della Murgia) e si tratta di "persona asintomatica".Alla prima cittadina vengono ufficialmente resi noti, ogni giorno, dalla Prefettura e dall'ufficio di igiene e sanità pubblica della Asl. Talvolta i dati arrivano alla "ufficialità" con qualche giorno di ritardo.Quanto agli ultimi casi, non si ravvisano nuovi focolai ma si tratta di "contatti stretti" di persone già positive al nuovo coronavirus, in prevalenza nello stesso ambito familiare.