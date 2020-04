Altamura, prima persona guarita dal coronavirus

Una notizia incoraggiante in questo periodo di emergenza: si registra la prima guarigione da Covid-19 per una persona di Altamura. La comunicazione è stata data dalla sindaca Rosa Melodia a cui pervengono le comunicazioni ufficiali del dipartimento di prevenzione della Asl.La guarigione si verifica con la "negativizzazione" del tampone. Servono due tamponi con esito negativo per essere ritenuto guarito dal Covid-19.Nel caso specifico, secondo quanto si è appreso, il paziente è ricoverato al "Miulli" da cui è in via di dimissione.Aggiornando il conteggio dei contagi, si è registrato un altro caso, portando il totale a 49. Un dato in cui sono comprese sia le cinque persone decedute sia la persona guarita