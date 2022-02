Altamura popolare, Gino Perrucci nominato coordinatore

Gioacchino Perrucci, detto Gino, è il coordinatore del neo-costituito gruppo "Altamura Popolare". Su indicazione dei promotori altamurani, la nomina è stata affidata nei giorni scorsi dal presidente di "Italia popolare" Massimo Cassano."Il coordinamento di Altamura ringrazia il presidente Cassano - si legge in un comunicato - per la fiducia accordata e la singolare disponibilità a condividere e sostenere tutte le attività politiche volte al risveglio della Capitale della Murgia. Le indiscusse e riconosciute qualità morali e professionali del dottor Perrucci, alla guida del movimento, sono il primo passo per compiere un'inderogabile missione nell'interesse delle generazioni future".