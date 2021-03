Il Covid uccide ancora: muoiono padre e figlia

Il Covid uccide ancora. Padre e figlia sono morti oggi, a poche ore di distanza l'uno dall'altra, in due ospedali diversi. Una tragedia immane.All'ospedale "Dimiccoli" di Barletta non ce l'ha fatta Angela P., una donna altamurana di 46 anni. Era ricoverata da diversi giorni in terapia intensiva e si sperava che le cure potessero salvarla.La notizia è stata diffusa sui social dai familiari. "Ti ho amato - scrive una cognata nel suo messaggio - sin dal primo giorno che ti ho conosciuta! Sei stata una sorella per me, una grande guerriera, una brava moglie e madre, una brava cognata! Buon viaggio grande amore mio! Rimarrai sempre nei nostri cuori".Sempre oggi, dopo poche ore, è morto il padre Raffaele che era ricoverato in terapia intensiva.Una famiglia distrutta, segnata già qualche giorno fa da un altro lutto, sempre per Covid-19.Di fronte a tali notizie le parole vengono meno anche a noi che le adoperiamo per professione. La redazione è vicina alla famiglia in questo momento di indicibile dolore.