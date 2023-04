Un convegno su Dino De Lucia a 50 anni dalla morte

"L'IMPEGNO MERIDIONALISTA NELL'ATTIVITA' POLITICA E CULTURALE DI DINO DE LUCIA"Un evento per ricordare il politico e poeta altamurano nel cinquantesimo anniversario dalla morte Con il patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, dei comuni di Matera, Altamura, Gravina e Santeramo. Il 15 aprile ore 18.30 presso la Sala "Tommaso Fiore" del Monastero del Soccorso (P.zza Resistenza – Altamura) si ricorda Dino De Lucia, in occasione dei 50 anni dalla sua morte nel 1973.Dino De Lucia è stato un poeta e narratore, docente e educatore, politico ed amministratore pubblico di Altamura. Dino De Lucia è universalmente ricordato come fine politico e straordinario oratore. Memorabili gli affollatissimi «comizi» tenuti nella Piazza «Rossa» (Repubblica), ma non solo ad Altamura. Matera, Gravina, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino, Grassano, Palazzo S. Gervasio, Corato, Ruvo, Toritto ed altri paesi limitrofi, fecero a gara per contendersi la presenza dell'ormai famoso oratore, del trascinatore di popolo, i cui comizi terminavano inevitabilmente con una festa: bande, fuochi d'artificio, e l'immancabile «inno dei lavoratori». Ma durante il suo percorso umano non sottovalutò mai l'importanza della stampa e dell'impegno giornalistico per ribadire con forza i suoi ideali e per difendere i diritti dei più deboli. In quasi trent'anni di vita politica, scrisse decine di articoli per testate locali e nazionali, fondò e diresse una sua rivista, intitolata «Il Sud Letterario». Con uno stile incisivo e, a volte, spietato, descrisse la vita e le condizioni della povera gente, offrì un ritratto lucido ed appassionato non solo della Murgia, ma anche della vicina Lucania. Degna di note è anche la sua attività letteraria, tra cui spiccano "I canti della Murgia" e "La Notte".L'incontro sarà introdotto dall'avv. Antonio De Lucia, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Santeramo in Colle, avv. e prof. Vincenzo Casone. Interverranno l'On.le Sen. Ferdinando Pappalardo, professore di letteratura all'Università degli Studi di Bari, e l'On.le Dep. Pino Pisicchio professore di Diritto presso l'Università Internazionale di Roma. A moderare, il giornalista e editore Antonio Ferrante. L'evento è in collaborazione con la ODV "Una Stanza per un Sorriso" che metterà in mostra le fotografie di eventi politici, gli articoli di stampa, una rivista di letteratura, le poesie tratte da "I Canti della Murgia" e il romanzo storico del 2023 "Il sole sulle Murge" (Lab Edizioni).