Tratti di inchiostro Tratti di luce: mostra di Francesca Fedele e di Francesca Stano

Dal 25 marzo al 2 aprile, nell'ex Conservatorio Santa Croce, in via Santa Croce (centro storico di Altamura), l'Auser organizza la mostra "Giovani donne in arte - Tratti di inchiostro / Tratti di luce", in cui espongono le artiste Francesca Fedele (illustratrice) e Francesca Stano (fotografa).La mostra osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 16,00 / 21,00; la domenica ore 10,00 /13,00 e ore 16,00 / 21,00. Ingresso libero. L'iniziativa rientra nel mese delle pari opportunità.(nome d'arte Peacchip), illustratrice freelancer character designer, nata ad Altamura nel 2002, attualmente frequenta Lingue e Letterature straniere all'Università degli Studi di Bologna e conta tra i suoi precedenti lavori importanti collaborazioni con Netflix, Dreamworks e Pixar. Lo scorso anno ha realizzato in collaborazione con la Lucky Red, apprezzata società di produzione e di distribuzione di cinema di qualità, un artwork dal titolo "Ennio" per il film di Giuseppe Tornatore, dedicato alla celebre figura del maestro Ennio Morricone, opera insignita del nastro d'argento 2022 per il Documentario dell'anno nella settantaseiesima edizione del Premio per l'eccellenza del cinema italiano.fotografa e regista con un particolare interesse per il ritratto e la documentazione. Ha collaborato con artisti musicali emergenti come Giumo, Galea, Goldreick e il collettivo Kleensheet. Ha lavorato per etichette musicali come Ponderosa Music per Francesco Bianconi e Malika Ayane e Sugar Music (etichetta di Caterina Caselli) per cui ha curato la regia di 9 brevi video per i 90 anni dell'etichetta. Ha esposto al 2021 PhEst - Festival Internazionale di Fotografia e Arte (Monopoli) con il progetto personale "Origo I cercandomitrovo". Interessata al mondo della musica, ma impegnata a lavorare in campi diversi, mantenendo la sua visione personale. Usa la sua creatività per esprimersi e connettersi con altri.