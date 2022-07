Suoni della Murgia, nel week-end concerti doppi in masseria

Doppio appuntamento in questo fine settimana nelle masserie storiche del territorio per "Suoni della Murgia 2022", la rassegna internazionale di musica etnica e popolare giunta alla 21esima edizione. E proprio il tratto multiculturale e cosmopolita del festival sarà ben evidente negli spettacoli in programma.Ciascuna serata prevede due esibizioni. Il primo appuntamento si terrà sabato 9 luglio nello splendido "Jazzo Corte Cicero", nel territorio di Altamura, accanto alla masseria "Viti-De Angelis". Si parte con la performance del musicista-percussionista Federico Sanesi e della danzatrice Nuria Sala, quest'ultima di origine spagnola ma di formazione indiana. Lo spettacolo si intitola "La voce da una riva all'altra-suoni e gesti tra le righe". A seguire in scena Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio quartet con "Presente-antico". L'area del concerto si trova in contrada Parco La Mena e si raggiunge da Altamura percorrendo la strada provinciale 157, dopo aver oltrepassato il Pulo. (link posizione: https://goo.gl/maps/mCBquNKQGamwNLaL6)Il secondo appuntamento è in programma domenica 10 luglio nella masseria-agriturismo "Madonna dell'Assunta", sulla strada provinciale 238 tra Altamura e Corato (bivio per Ruvo-strada provinciale 35). Anche in questo caso doppio concerto. Si comincia con il musicista basco Balen Lopez De Munain chitarra-voce, che torna ad Altamura per esibirsi insieme alla violoncellista Paola Zannoni e per presentare il suo libro, "25 pieza Gitarrarako". A seguire il Birkin Tree Quartet, gruppo italiano che suona musica irlandese e viene considerato il maggiore rappresentante di questo genere nel nostro Paese. Entrambe le serate prenderanno il via alle 20.30.Previsto un piccolo contributo associativo di 5 euro.