Suoni della Murgia: musica antica e barocca, tra Mediterraneo e Scandinavia

Ripercorrono le rotte dei mari e della musica, che da tempo immemorabile uniscono la Scandinavia alla penisola iberica, lae il, e il loro gruppo, protagonisti d'eccezione, del concerto previsto, ore 20.30, nell'ambito del ricco programma di "Suoni della Murgia". La rassegna musicale internazionale itinerante, giunta alla, è in programma fino al 27 agosto in sei città del territorio murgiano (province di Bari e Bat) tra masserie storiche, dimore, cortili, aree naturali, chiese, grotte e perfino un ex stabilimento vinicolo.Arianna Savall appartiene a una famiglia di celebri musicisti: la madre, Montserrat Figueras, scomparsa nel 2011, è stata anche lei soprano; il padre, Jordi Savall, è considerato tra i maggiori interpreti al mondo di viola da gamba.Savall e Udland propongono in concerto non solo la musica antica,, ma anche le loro. Il nucleo creativo è la musica mediterranea e nordica, frutto di una lunga collaborazione artistica. Attraverso un viaggio nel tempo e nello spazio, alternano la musica tradizionale (melodie sefardite, catalane, spagnole, celtiche e norvegesi) e le proprie composizioni, creando un universo di suoni e poesie, combinando con naturalezza i diversi stili di pratica musicale acquisiti nel corso delle loro carriere con una straordinaria diversità che abbraccia tutti i tipi di musica. Con i loro accompagnamenti all'arpa e all'hardingfele (violino dell'Hardanger), Arianna Savall Figueras e Petter Udland Johansen raggiungono un'abile e sottile evocazione di ogni clima che brilla dei mille e uno colori delle corde pizzicate.Hirundo Maris:Arianna Savall soprano, lira, due tipologie diverse di arpa: arpa gotica e arpa tripla baroccaPetter Udland Johansen tenore, hardingfele (violino Hardanger), fidula, cister (cetra), mandolinoIan Harrison whistle (zufolo), gaita, border pipe (cornamusa scozzese), mute cornett (corno muto)David Mayoral, percussioni, voceARIANNA SAVALL FIGUERAS (Basilea, 1972) è una musicista e cantante spagnola.I suoi genitori Montserrat Figueras, scomparsa nel 2011, e Jordi Savall e suo fratello Ferran Savall sono stati e sono anch'essi musicisti molto celebri. Nel 1991, a Barcellona, intraprende lo studio dell'arpa classica con Magdalena Barrera e di canto con María Dolores Aldea. Nel 1992 comincia a studiare interpretazione storica con Rolf Lislevand presso il Conservatorio di Tolosa e segue numerosi corsi con Andrew Lawrence-King, Hopkinson Smith e i suoi genitori. Nel 1996 segue un seminario di formazione in canto, sotto la guida di Kurt Widmer alla Schola Cantorum Basiliensis. Parallelamente, si specializza in arpe storiche con Heidrun Rosenzweig. Il suo debutto in un'opera barocca avviene nel 2000, al Theater Basel. Canta in Opera seria, di Florian Leopold Gassman, diretta da Carlos Harmuch. Ha interpretato il ruolo di Euridice nell'Orfeo di Claudio Monteverdi al Festival de Musique Ancienne di Beaune.Partecipa a numerose incisioni di Alia Vox sia come cantante che come arpista. Al conservatorio di Terrassa, nel 1996 consegue il diploma d'arpa e nel 2000 il diploma di canto.PETTER UDLAND JOHANSENNel 1996 ha conseguito il diploma in canto alla Norges musikk Høyskole con I maestri Ingrid Bjoner e Svein Bjorkoy e nel 2000 ha terminato il post diploma alla Scola Cantorum Basiliensis con Richard Levitt e in seguito, per allagare i suoi orizzonti musicali, ha preso delle lezioni private con il tenore tedesco Hans Peter Blochwitz. Petter Udland Johansen è richiesto sia come interprete di musica antica sia dalla scena dell'Opera e dei musical. Ha preso parte alla produzione di Jordi Savall dell'Orfeo di Monteverdi al Teatro Real di Madrid e al Liceu di Barcellona, ha interpretato il Re Minosse nell'Arianna di Händels al Teatro Scala di Basilea e il ruolo di Belmonte ne "Il Ratto del Serraglio" di Mozart al Teatro di Eggenfelden in Germania.Per l'ingresso agli spettacoli di Dimora Cagnazzi ad Altamura previsto contributo associativo 5 euroPer raggiungere Dimora Cagnazzi https://goo.gl/maps/qXTjg7vzEVbToRba9