Suoni della Murgia: i concerti in programma a Lamalunga, Dimora Cagnazzi e Madonna dell'Assunta

E' un programma nel segno dell'incrocio di sonorità e ritmi provenienti dalle più diverse latitudini ma anche dell'innovazione quello di Suoni della Murgia, la rassegna musicale, giunta alla 21esima edizione, organizzata nelle masserie storiche del territorio di Altamura e in corso ormai dal 18 giugno.Lo dimostra la prossima tappa, con doppio concerto, prevista ilnella masseria Lamalunga-Centro visite dell'Uomo di Altamura, sulla strada per il Pulo. Ad esibirsi sarà, a partire dalle 20.30, Ars Vulgaris (Francesco Savoretti alle percussioni medioevali, rinascimentali e mediorientali, David Eggert al violoncello e Robindro Nikolic al clarinetto e duduk) per un viaggio tra Mediterraneo, Europa dell'Est, Balcani, Medio Oriente, Asia Centrale e Africa, culla della civiltà. A seguire, intorno alle 21.45, Cozzolongo-Riccardi-Clemente Trio Live Electronics (Carlo Cozzolongo - sequencer, synth; David Riccardi - sequencer, synth; Paolo Clemente - electric bass) con un progetto creativo basato sulla sperimentazione timbrica attraverso processi di elaborazione e trasformazione di un qualsiasi suono in texture sonore eteree.A stretto giro seguiranno altri sette concerti in pochi giorni per un inizio di agosto davvero con poche pause e molte sorprese. Perché è anche questa la sensazione che già nelle tappe precedenti manifestano i tanti spettatori della rassegna al termine degli appuntamenti: sorpresa per l'ascolto di sonorità insolite, curiosità per l'utilizzo di strumenti inconsueti o riscoperti, ammirazione per l'affiatamento dei gruppi e la maturità dei giovani artisti.Il, alla Dimora Cagnazzi, in programma il concerto di Sumaia Karimi, cantante afghana in Duo, che proporrà le canzoni tradizionali del suo Paese, insieme al musicista connazionale Sirat Aziz Ullah, accompagnati da talentuosi musicisti locali Francesco Marcello Sette e Grazia Guglielmi. Sempre nella stessa serata una retrospettiva sul regista Agostino Di Ciaula con la proiezione di quattro cortometraggi, alla presenza della figlia Marinetta Di Ciaula, in collaborazione con l'associazione cinematografica Formiche Verdi. Chiusura con Michele Ciccimarra (cupaphon e percussioni); Nanni Teot (tromba, flicorno, digital effects).Il giorno dopo, ilsi torna a Dimora Cagnazzi, dove sono in programma due momenti di spettacolo molto intensi prima con Claudio Farinone con "Notturno per chitarra sola" cui seguirà Petrafonia, al secondo atto dopo la prima esibizione dell'anno scorso. Si tratta di un esperimento in cui si mescolano la musica e l'arte della scultura e in cui si materializzano sonorità nuove ed evocative. Sul palco la voce di Maria Moramarco, i flauti e gli strumenti a fiato in genere di Fabio Mina e le percussioni di Francesco Savoretti. Con la partecipazione per il secondo anno consecutivo dello scultore Vito Maiullari, che già "firma" una installazione di impatto presente a Lamalunga, e di Luigi Bolognese alla chitarra.Ilancora un appuntamento nello splendido Jazzo Corte Cicero, la Murgia più verace e autentica, con un altro doppio concerto di grande livello. Si parte con gli Arctic Duo: Daniele Di Bonaventura, compositore e arrangiatore marchigiano (bandoneon-live electronic) insieme a Arild Andersen, musicista norvegese, (contrabbasso live electronic). Conclude la serata il pianista, autore e compositore Angelo Trabace con lo spettacolo "Sbarco", titolo anche della sua raccolta musicale.Ilun "fuori programma" alla Dimora Cagnazzi con il pianoforte del compositore Rocco De Rosa, autore di musica da film (ultima colonna sonora composta quella di "Dante" di Pupi Avati). Insieme al gruppo Uaragniaun firmò le musiche di "Io non ho la testa", di Michele Lanubile, allievo di Ermanno Olmi, film girato sulla Murgia alcuni anni fa, che verrà proiettato subito dopo lo spettacolo musicale.L'ultimo appuntamento della rassegna è previsto per ilnella masseria Madonna dell'Assunta con Andrea Parodi Zabala e Borderlobo.Si accede con contributo associativo di 5 euro. Info: 3207220383; 3933070001.