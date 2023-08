Suoni della Murgia: concerto dei Folkabbestia nella Masseria Castelli

A Suoni della Murgia arriva l'energia dei Folkabbestia. Ritmo, ironia e fantasia: martedì 1 agosto, alle ore 21.00, a Masseria Castelli di Altamura (strada provinciale 151 per Ruvo). Una festa attraverso folk e rock, canzone d'autore e popolare, ska e punk, Puglia, Balcani e Irlanda.Nuovo appuntamento del ricco cartellone di "Suoni della Murgia", la rassegna musicale internazionale itinerante giunta alla 22esima edizione, in programma fino al 27 agosto e che si sta svolgendo in sei città del territorio murgiano (Altamura, Andria, Corato, Minervino Murge, Santeramo in Colle, Terlizzi) nelle province di Bari e Bat, tra masserie storiche, dimore, cortili, aree naturali, chiese, grotte e perfino un ex stabilimento vinicolo. Si tratta del 16° appuntamento della manifestazione ma sono molti di più i gruppi, per non contare i singoli artisti, che si sono esibiti finora.Ogni concerto dei Folkabbestia è un'immersione nella tradizione italiana, stropicciata con fantasia, ironia e mutazioni stilistiche che spaziano dal folk al rock, dalla canzone d'autore a quella popolare, dallo ska al punk. Proprio per l'energia travolgente dei loro concerti gli organizzatori, contrariamente al solito, hanno deciso di non allestire negli ampi spazi di masseria Castelli dei posti a sedere. L'invito al pubblico è "a portare dei teli oppure a ballare e a farsi travolgere dall'entusiasmo dei Folkabbestia". Il Fricchettone 2.0 è l'ultimo lavoro discografico (settembre 2019), prodotto da NRG coop con il sostegno di Puglia Sound record, anticipato dai due singoli il "Fricchettone 2.0" con Dudu, Fry, Erriquez e Finaz e "Lo facciamo per voi".I Folkabbestia sono:Lorenzo Mannarini, voce e chitarreFrancesco Fiore, bassoGiorgio Distante, tromba, coriMichele Sansone, fisarmonica e coriNicola De Liso, batteriaINGRESSO Contributo Associativo 5€Info e prenotazioni: 3933070001Zona Food & Drink a cura di Agriturismo Masseria CastelliPer raggiungere il luogo (fai copia incolla): https://maps.app.goo.gl/UojDZRomqvUMkmLU7Suoni della Murgia ha la direzione artistica di Luigi Bolognese.