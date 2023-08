Suoni della Murgia: ad Altamura si conclude il 26 agosto con concerto "Pietrafonie"

Gran finale della rassegna "Suoni della Murgia". Il 26 agosto, alle ore 20, alla Dimora Cagnazzi, è in programma un concerto con il celebre trombettista Markus Stockhausen, ospite di grande prestigio, molto atteso, del progetto musicale "Pietrafonie", già avviato l'anno scorso e concepito da Maria Moramarco, cantante e autrice, voce della Murgia, dal flautista Fabio Mina, dal percussionista Francesco Savoretti, insieme allo scultore Vito Maiullari. L'appuntamento rientra nei "Geo-Eventi del Parco", promossi e sostenuti dal Parco nazionale dell'Alta Murgia nell'ambito delle azioni finalizzate alla valorizzazione dei luoghi dell'area naturale, candidata a essere inserita nella rete Unesco dei Geoparchi. Domenica 27 lo stesso spettacolo si terrà a Terlizzi, in Largo Cirillo, sempre alle 20.Il progetto nasce dall'incontro del duo Savoretti/Mina, rispettivamente percussioni e fiati (incentrato sulla contaminazione dei linguaggi musicali di tradizione con gli stili improvvisativi del Nu jazz), la cantante e ricercatrice del repertorio tradizionale dell'Alta Murgia, Maria Moramarco (voce), e la visione artistica dello scultore altamurano Vito Maiullari. Special guest Markus Stockhausen, celebre tromba solista, improvvisatore e compositore che si trova a suo agio sia nel jazz che nella musica contemporanea e classica e, a livello internazionale, è uno dei musicisti più versatili del nostro tempo. Conosciuto come un "attraversatore" di confini musicali, per 25 anni ha lavorato intensamente con suo padre, il celebre compositore Karlheinz Stockhausen, che ha scritto numerose opere per lui. Come solista, è apparso nelle sue principali opere musico-drammatiche di Licht sui palcoscenici della Scala di Milano, dell'Opera di Londra Covent Garden e dell'Opera di Lipsia. Molti dischi su cd della casa editrice Stockhausen documentano questa collaborazione. Inoltre Markus Stockhausen ha pubblicato a suo nome molti lavori discografici per la storica etichetta discografica tedesca ECM Records.Il cartellone di "Suoni della Murgia", con la direzione artistica di Luigi Bolognese, ha alternato generi, ritmi, sonorità variegati provenienti da diverse parti del mondo: Iran, Kurdistan, Brasile, Armenia, Argentina, Stati Uniti, oltre che, per quanto riguarda l'Europa, Germania, Spagna, Svizzera, Irlanda, Norvegia, Paesi Baschi, Inghilterra, e da varie regioni italiane). Proposte musicali (e non solo) dirette a pubblici anche differenti tra loro che hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico e apprezzamenti dal punto di vista della qualità.Per raggiungere Dimora Cagnazzi: https://goo.gl/maps/qXTjg7vzEVbToRba9 (fai copia incolla del link)INGRESSO Contributo Associativo 5€ - Info e prenotazioni: 3933070001Prevista zona Food & Drink